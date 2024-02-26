31 Mart ‘ta yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 1 ay kala; Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı; herkese kucak açan bağımsız söylemleriyle, Marmaris’in gündemine oturdu.MUĞLA (İGFA) - Her bulunduğu ortamda; “Ne diyorduk biz?.. Sen Ben Biz, Hepimiz Marmaris!” seçim sloganıyla akıllarda kalan, Türkiye ve Avrupa’da spora ve turizme yaptığı desteklerle bilinen ünlü rallici Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçimleri kazandıkları takdirde beraber çalışacağı belediye meclis üyesi adaylarını, ailesine ait Grand Yazıcı Club Turban Otel ‘de düzenlediği bir törenle kamuoyuna tanıttı.

Yaklaşık 1500 kişinin konuk olduğu toplantıya katılanlar arasında; bugüne kadar AK Parti ve MHP’li bilinen partili kişilerin dışında, halktan kişilerin de bulunması dikkat çekti.

Tanıtım öncesi söz alan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı; “Listemiz Marmaris’in her kesiminden; geleneksel değerlere sahip, birikimli ve işini hakkıyla yapacak kişilerden oluşuyor. Bu listemiz sadece siyasi arenada değil, aynı zamanda Marmaris'in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için de önemli bir rol oynayacaktır. Marmarisliler’le el ele verip, yepyeni bir hikaye yazacağız. Marmaris’te; güçlü bir ekiple ve hizmet odaklı yaklaşımımızla, Marmaris halkına daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Marmaris'in her bir köşesine dokunarak, sorunları çözme konusunda kararlılıkla çalışacağız. Hedefimiz, ilçenin potansiyelini en üst seviyede kullanarak, yaşam kalitesini artırmak ve halkımızın refahını güçlendirmektir. Hep birlikte, Marmaris'i daha güzel yarınlara taşıyacak, daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Halkımıza verdiğimiz sözü tutarak, Marmaris'i daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın 25 kişilik Belediye Meclis Üyesi Adayları sırasıyla: “Uysal Avcı, Osman İrez, Yusuf Koray Onat, Osman Acar, Ozan Balcı, Abdurrahman Göllü, Ayşe Taşer, Cavidan Öner, İbrahim Çelikalp, Muzaffer Aravi, Eren Mert, Salih Taşkın, Oğuzhan Zaimoğlu, Mehmet Gökmen, Kubilay Sezgin, Hüseyin Dursun, Kazım Uysal, Hüseyin Sarı, Mutlay Yücel, Filiz Koçak, Nil Kaya ve Uğur Dündar. Kontenjan adayları ise Mustafa Karacan, Esat Onur Tugay ve Osman Ülgen.” den oluşuyor. ,