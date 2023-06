Muğla'da Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde; İş Bankası bünyesindeki İş Sanat Müzik Çarşamba Konserleri’nde bu kez Yeni Türkü grubu sahne aldı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Atatürk Meydanındaki konsere yaklaşık 8 bin izleyici katılırken, konserde bir grup vatandaş ellerindeki tutuklu milletvekili Can Atalay posterleriyle dikkat çekti

Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Marmaris Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivalinde sahne alan, Derya Köroğlu solistliğindeki Yeni Türkü grubu, Marmaris sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Atatürk meydanındaki ücretsiz konserde yaklaşık 8 bin izleyici Yeni Türkü şarkılarıyla coşarken, akıllarda mazbatasını almasına rağmen hala cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay kaldı. Bir grup izleyici; hükümlü olmamasına rağmen tahliye edilmeyen, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay posterleriyle, Yargıtay’a göndermede bulunarak, sessiz protestoda bulundu.

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali; bugün 20.30 Atatürk Meydanı Konser ve Jam Session: La Fortuna Tango Orkestra, Nothing to do, Ad libitum, Arp – Çello Duo, Datcazz, CODA Gençlik Korosu, 24 Haziran Cumartesi 10.30 MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanat Evi Edebiyat Atölyesi – Hakan Akdoğan, 24 Haziran Cumartesi 21.00 Amfi Tiyatro Konser: Caz – Geo Train Jazz ve 25 Haziran Pazar 17.30 AKM Panel: Hakan Akdoğan - Sezgin Kaymaz” etkinlikleriyle tamamlanacak.

