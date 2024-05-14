Ticari süt işletmelerince Mart ayında 982 bin 322 ton inek sütü toplanırken, Mart ayında içme sütü üretimi yüzde 4,7 oranında artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun her ay açıkladığı Süt ve Süt Ürünleri Üretimine ilişkin Mart verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ticari süt işletmelerince 982 bin 322 ton inek sütü toplandı.

Toplanan inek sütü miktarı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artarken, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.

İstatistiki verilere göre Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,3 arttı, ayran üretimi yüzde 10,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 0,8 arttı, tereyağı üretimi yüzde 13,3 arttı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,3 arttı, ayran üretimi yüzde 16,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 10,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 17,7 arttı.

Bir önceki ay 901 bin 485 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 9,0 oranında artarak 982 bin 322 ton olurken, bir önceki ay 133 bin 505 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 4,7 oranında artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti.