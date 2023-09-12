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Olayla ilgili soruşturma devam ederken vefat eden gencin Şanlıurfa'daki akrabaları, Amerika'daki yakınlarıyla irtibata geçerek cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyor.

Otomobil sürücüsü Katie Tucker (45) kaza sonrası çok korktuğu ve sinir krizi geçirdiğini belirtilirken yol 3 saat trafiğe kapalı kaldı.

911 ekiplerince Atlantic General Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ocean City Berlin bölgesinde, WAT programına katılan aslen Şanlıurfalı Muhammed Enes Ekinci isimli 18 yaşındaki genç elektrikli skuterle işe giderken, Ford Fusion marka bir arabanın arkadan çarpması sonucu sonucu ağır yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletine bağlı Berlin kentinde 18 yaşındaki Muhammed Enes Ekinci trafik kazasında hayatını kaybetti. Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Maryland Eyalet Polisi, dün sabah 6 civarında Route 589 bölgesindeki Route 50 West'te meydana gelen bir kaza ihbarı üzerine olay yerine gitti.

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