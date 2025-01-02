Boyun düzleşmesinin, başlangıçta hafif semptomlarla kendini gösterebileceğine dikkat çeken Op. Dr. İdris Avcı, “Boyun düzleşmesi olan kişilerde boyun ve üst sırt bölgesinde ağrı yaygındır. Bu ağrı, genellikle uzun süreli oturma veya yanlış duruş sonrası artar.” dedi. Op. Dr. İdris Avcı ayrıca boyun düzleşmesini önlemek için önerilerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Boyun düzleşmesinin, boyun omurgasının doğal eğriliğinin kaybolması sonucu omurların düz bir hatta yer alması olduğunu dile getiren Op. Dr. İdris Avcı, “Bu durum, boyun kaslarında gerginlik, ağrı ve omurga sağlığına olumsuz etkiler yaratır.” dedi.

Özellikle masa başı işlerde çalışan bireylerde bu durumun sıkça görüldüğünün altını çizen Op. Dr. İdris Avcı, “Uzun süre öne doğru eğilerek çalışmak veya bilgisayar ekranına uzun süre bakmak, boyun bölgesinde aşırı baskıya yol açar. Bu durum, boyun omurlarının doğal eğrisinin kaybolmasına neden olabilir. Fiziksel aktivite eksikliği, boyun kaslarının güçsüzleşmesine ve omurganın destek yapılarının zayıflamasına yol açar. Masa başı çalışanlar, aynı pozisyonda uzun süre kaldıklarında boyun kaslarında gerginlik artar. Bu, zamanla boyun omurlarının düzleşmesine neden olabilir. Mobil cihazlara uzun süre öne eğilerek bakmak, boyun düzleşmesi riskini artırır. Boyun, aşağıya doğru sürekli büküldüğünde omurga üzerinde ekstra yük oluşur. Bu faktörler, boyun omurlarının yanlış pozisyonlarda kalmasına neden olarak boyun düzleşmesi riskini artırır.” açıklamasını yaptı.

BOYUN VE ÜST SIRT BÖLGESİNDEKİ AĞRI YAYGIN BİR BELİRTİ

Boyun düzleşmesinin, başlangıçta hafif semptomlarla kendini gösterebileceğine dikkat çeken Op. Dr. İdris Avcı, boyun düzleşmesi belirtilerini şöyle açıkladı:

“Boyun düzleşmesi olan kişilerde boyun ve üst sırt bölgesinde ağrı yaygındır. Bu ağrı, genellikle uzun süreli oturma veya yanlış duruş sonrası artar. Boyundaki kasların gerginliği başa kadar yayılabilir ve kronik baş ağrısına neden olabilir. Boyun hareketlerinde sertlik ve sınırlı hareket kabiliyeti yaşanabilir. Özellikle boynu sağa-sola veya öne-arkaya çevirmekte zorlanma gözlenir. Sinir sıkışması durumunda kollarda veya ellerde uyuşma ve karıncalanma meydana gelebilir.”

Op. Dr. İdris Avcı ayrıca boyun düzleşmesinin, doktor muayenesi ve görüntüleme yöntemleriyle teşhis edildiğini aktardı.

DÜZENLİ EGZERSİZLERLE BOYUN DÜZLEŞMESİ ÖNLENEBİLİR!

Boyun düzleşmesinin düzenli egzersizlerle önlenebileceğini ve hafifletilebileceğini ifade eden Op. Dr. İdris Avcı, “Boyun ve sırt kaslarını güçlendirmek, omurgaya binen yükü azaltır ve doğal eğriliği destekler. Özellikle çene çekme, omuz sıkıştırma, boyun esnetme, döngüsel baş hareketleri ve kobra pozisyonu gibi egzersiz yöntemleri düzenli olarak uygulandığında boyun kaslarını güçlendirir, omurga sağlığını korur ve boyun düzleşmesini önler. Ancak egzersizlere başlamadan önce bir doktora danışmak, doğru bir egzersiz programı oluşturmak açısından önemlidir.” şeklinde konuştu.

Kısa molalar verilmeli, esneme hareketleri yapılmalı

Masa başında çalışanların boyun düzleşmesini önlemek için günlük yaşamlarında bazı alışkanlıkları kazanmalarının önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. İdris Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bilgisayar ekranı göz hizasında ve kol mesafesinde olmalı. Sandalye yüksekliği ve masa düzeni ayarlanarak omurganın doğal duruşu korunmalı. Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak için her 30-40 dakikada bir kısa molalar verilmeli. Bu molalarda boyun ve sırt kaslarını esneten hafif hareketler yapılabilir. Telefon veya tablet kullanırken başın öne eğilmesi yerine, cihaz göz hizasında tutulmalı. Sandalyede bel desteği sağlanarak dik oturulmalı ve çene hafifçe geri çekilerek başın doğru pozisyonda tutulmasına özen gösterilmeli.