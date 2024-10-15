Çocukların dil gelişimini desteklemek, yeni kelimeler öğretmek, gelenek görenekleri tanıtmak ve masal anlatımı yoluyla çocukların hayal gücünü geliştirmek amacıyla 3 ve 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler için MEB 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesinde her çarşamba günü çeşitli etkinlikler düzenleniyor.ANKARA (İGFA) - Ankara'da bulunan MEB 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesinde her çarşamba günü, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin Masal ve Ritimevi ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kütüphaneler, eğitim müzeleri ve Öğretmenevleri Daire Başkanlığı tarafından eğitim müzelerinin tanıtımı ve çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Masal ve ritim etkinlikleri, çocukların dil gelişimini desteklemeyi, kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi, gelenek ve görenekleri tanıtmayı, hayal gücünü geliştirmeyi ve beden koordinasyon becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinliklerde ayrıca dikkat ve koordinasyon yeteneğini geliştirmek için beden perküsyonu gibi eğlenceli ve öğretici aktiviteler yapılarak çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Masal ve ritim etkinlikleri, birbirini tamamlayan birkaç aşamadan oluşuyor. Her aşama, çocukların aktif katılımını teşvik edecek ve öğrenme sürecini eğlenceli hâle getirecek şekilde uygulanıyor.

Öncelikle giriş ve hazırlık aşamasında; etkinliğe başlamadan önce çocuklarla kısa bir tanışma ve ısınma süreci gerçekleştiriliyor. Ardından masal anlatımına geçmeden önce ritim çalışmaları başlıyor. Bu bölümde, çocuklar beden perküsyonu, ritim oyunları ve grup çalışmalarıyla bedenlerini bir müzik enstrümanı gibi kullanarak ritim oluşturmayı öğreniyor. Masal anlatımı bölümünde ise; Türk kültürüne ait geleneksel hikâyeler ve evrensel temalar taşıyan farklı masallardan seçilen içerikler; dramatik anlatım, etkileşimli katılım, görsel ve işitsel destek teknikleri kullanılarak anlatılıyor. Son olarak gelenek ve göreneklerin tanıtımında ise; etkinlik boyunca anlatılan masallar ve yapılan ritim çalışmaları, Türk kültürüne ait geleneksel unsurlarla harmanlanıyor.

Söz konusu etkinliklerle birlikte çocukların dil ve iletişim becerileri, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri, dikkat ve konsantrasyon, el-göz koordinasyonu ve fiziksel beceriler, kültürel kimlik ve değerlerin farkındalığı gibi önemli gelişimlerine katkı sağlanıyor.