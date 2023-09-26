MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı belde durumundan mahalleye dönüşen Kayalıoğlu’na ‘MASKİ Pratik’ cihazı montajı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ’MASKİ Pratik’ cihazlarına vatandaşların daha kolay ulaşabilmesini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu mahallesine MASKİ Pratik montajı yapıldı.

Cihaz sayesinde mahalle sakinleri 7/24 avans yükleme, geçmiş dönem borçlarının ödenmesi ve ‘online.manisasu.gov.tr’ adresine girerek ödeme imkanına sahip oldu. Mahalle Muhtarı Armağan Ağdanlı da yapılan çalışma için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.