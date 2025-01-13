Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve birimler arası koordinasyonu sağlamak üzere ilçe şefleri toplantıları gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) - Toplantılarda hayata geçirilen projelerin mevcut durumları konuşulurken, vatandaşların çeşitli kanallardan ilettiği talepleri de masaya yatırılarak hizmetler şekillendiriliyor.

Yeni yılın ilk toplantısına başkanlık eden MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, yurttaşlara hızlı ve daha kaliteli hizmet ulaştırılması noktasında proaktif çalışmanın ve yurttaşlar ile sürekli iletişim kurulmasının önemine değindi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı ocak ayı ilçe şefleri toplantısı, genel müdür yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Bülent Çamur, Başkan Danışmanı Uğur Doğan, daire başkanları ile ilçe şefleri katıldı. Toplantıda, ilçelerde sürdürülen hizmetler, çalışmalar ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Saha ekiplerince tespit edilen eksik ve ihtiyaçların yanı sıra vatandaşların çeşitli kanallarla ilettiği talep ve şikayetler ile ilgili istişarede bulunuldu. Birimler arası koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan toplantıda hayata geçirilen hizmetlerin sıkı bir şekilde takip edilmesinin ve ilgili birimleri geri bildirim verilmesinin önemine değinildi.

“YURTTAŞLARA EKSİKSİZ VE KALİTELİ HİZMET GİDECEK” Manisa’nın 17 ilçesine daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verebilmek adına yedi gün yirmi dört saat sahada olduklarının altını çizen MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, “Yatırım ve projelerimizi her geçen gün artırmak, hizmetlerimizin ve çalışmalarımızın takipçisi olmak adına ilçe şeflerimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ve yurttaşlarımız ile irtibat halinde olan temsilcilerimiz ilçe şeflerimizle düzenli olarak aylık değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor; hayata geçirdiğimiz projeler, sunduğumuz hizmetin kalitesi ve vatandaşların memnuniyet durumu hakkında detaylı bilgiler alıyoruz. Altyapı ihtiyacı olan bölgeler ile ilgili notlar alınıyor ve ilgili dairelerimiz konu üzerinde çalışmaya başlıyor. Yurttaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet götürme noktasında mesai mefhumu gözetmeden proaktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.