Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. Birleşimi öncesi açıklamalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Başkan Zeyrek’in konuşmasının ardından 1.oturumda komisyona sevk edilen maddeler görüşüldü. 39. madde oy çokluğuyla, diğer maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. Birleşimi gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek gündem maddelerinin görüşülmesinden önce açıklamalarda bulundu. Başkan Zeyrek, “Su yaşam kaynağımız olan ve yarınlara bırakacağımız en kıymetli mirasımızdır. O nedenle su fiyatlandırma politikalarımızı, kullanıcıların su kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu şekilde kullanmalarını sağlayacak şekilde planlamayı hedefledik. Bu amaçla toplumun su kullanımı konusundaki sosyal sorumluluğunu ve farkındalığının artırılmasını sağlayacağız. Bununla birlikte, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak en büyük hedefimiz halkımıza kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti sunmaktır. 2025 yılı için öncelikli hedeflerimizden biri, su kaynaklarımızın korunması ve yeni su kaynaklarının tespiti olacaktır.

Başkan Zeyrek, Altyapı iyileştirme projelerini geliştireceklerini ayrıca enerji verimliliğini sağlayacak projeler hayata geçirileceğini ifade ederek sözlerine devam eti.

Başkan Zeyrek, “Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha memnun kalmalarını sağlamak amacıyla, memnuniyet anketleri düzenlenecek, hizmet kalitemiz sürekli olarak izleyecek ve iyileştirileceğiz. Sayaç okuma süreçlerinin dijitalleşmesi, iş süreçlerimizin hızlandırılmasına katkıda bulunacak ve vatandaşlarımıza daha hızlı çözümler sunacağız. Ayrıca, muhtarlıklar ile daha yakın iş birliği ve koordinasyon sağlanarak, yerel ihtiyaçlar daha hızlı ve etkili bir şekilde karşılayacağız” dedi.

“Gazi, şehit yakınları ve engelli ailelerine suda indirim”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Ekonomik anlamda zor günler geçiren halkımıza desteklerimiz eksiksiz sürmeye devam edecek. İl genelinde bulunan 14 bin 741 engelli abonesi için engelli aboneliği tarifelerini; ailede 1 engelli olduğunda yüzde 40 olan indirim oranının yüzde 50’ye yükseltilmesi, 1. Kademe 3 ile 30 metreküp, 2.kademe 31 metreküp ve üzeri olarak düzenlenecektir. Ayrıca 103 zihinsel yetersiz çocuğumuzun eğitim gördüğü ZİÇEV Vakfının su aboneliğinin mesken tarifesinin 1.kademe ücretini yüzde 10’u yani 2.30 TL olarak uygulayacağız. İl genelinde bulunan 880 gazi, şehit, dul ve yetim ailelerinin su aboneliği tarifelerinde, 1.kademe 1.30 metreküp, 2.kademe 31 metreküp olmak üzere yüzde 50 indirim uygulayacağız. İl genelinde bulunan 563 fakir ve yaşlı abonesi ücret tarifesi ve kademe aralığını, 1.kademe 3 ve 30 metreküp, 2.kademe 31 metreküp ve üzerini yüzde 25 indirimli uygulayacağız. İl genelinde bulunan 449 depremzede aile için doğal afet ve mesken abonelikleri indirim ücret tarifesi uygulamasını 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatacağız. İl genelinde bulunan 2939 adet hayvancılık ile geçinen ailelerimize ait, hayvancılık aboneliği ücret tarifesinin kademe aralığında, 1. Kademe 1.40 metreküp 19 TL, 2.Kademe 41 metreküp ve üzerini 35 TL’den sunacağımızın müjdesini veriyorum” dedi.

