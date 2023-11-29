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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının yapılmasının ardından tüm ekipleri ile sahadaki çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara müdahale ederken MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de ızgara ve rögarlarda, derelerde biriken malzemeleri temizleyerek olası taşkınların önüne geçmek için çalışmalarını yürütüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının yapılmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi, il genelinde olumsuz bir durum yaşanmaması adına tüm ekipleri ile sahada çalışmalarını yürütüyor. MASKİ tarafından düzenli olarak temizlenen yağmursuyu ızgaralarına fırtına ve yağışla gelen malzemeler ekiplerin özverili çalışmalarıyla temizleniyor. Şiddetli yağış boyunca yoğun mesai harcayan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, 17 ilçede yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon hatları ve derelerde temizlik çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor.

Manisa’da etkili olan fırtına dolayısıyla gece boyunca sahada olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, devrilen ağaçlara, çatı uçmalarına müdahale etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Fırtına ve yağış uyarısının ardından tüm ekiplerimizle gece boyunca teyakkuz halindeydik. Şiddetli rüzgar dolayısıyla devrilen ağaçlar ekiplerimiz tarafından kaldırıldı. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemesi ve trafik akışını olumsuz etkilememesi adına çalışmalarımızı gece saatlerinde yoğunluklu olarak yürüttük. Fırtına ve yağış boyunca ekiplerimizle birlikte sahada vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.