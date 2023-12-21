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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gökgürültülü sağanak yağış uyarısı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, tüm ekipleri ile birlikte sahadaki temizlik çalışmalarına devam ediyorMANİSA (İGFA) - Manisa merkezinde ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler, dökülen yapraklar ve atılan çöpler nedeniyle ızgara ve rögarlarda meydana gelen su birikintilerine hızlı müdahalelerde bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gökgürültülü sağanak yağış uyarısı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz haline geçti. İl genelinde yağmur suyu ızgaralarında yağış ile birlikte biriken ağaç yaprakları ve atılan çöpler temizlenirken, ana kanalizasyon hatları da yapılan müdahaleler ile açılıyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “İl genelinde rutin olarak ızgara ve rögar temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Yağış ile birlikte gelen ağaç yapraklarının ve bilinçsizce atılan çöplerin ızgaraların üzerini kapatması sonucu muhtelif yerlerde su birikintileri meydana geldi. Ekiplerimiz buralara da hemen müdahalede bulunuyor. Ana kanalizasyon hatlarına da müdahale sağlayarak, önlemlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gün boyunca da 17 ilçede teyakkuz halinde olacak. Ayrıca 185 Çözüm Merkezi de vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için her zamanki gibi hazır durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün koordinasyonunda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.