Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Sinan Çeçen, Darende İlçesi’nde; İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer’i ve ardından Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt’u ziyaret ederek, bölgede devam eden ve planlanan alt yapı yatırımları hakkında istişarelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Darende mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ve Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıda konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt: “Bugün burada arkadaşlarımızın ve siz değerli muhtarlarımızın taleplerini dinleyip, Genel Müdürümüze ileteceğiz. Biz her zaman MASKİ’nin yanındayız. Üzerimize düşen ne ise iş ve işlemleri zamanında çözüm yoluna gideceğiz. Muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Malatya merkez ve ilçelerindeki tüm muhtarların taleplerinin önemli olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Deprem bölgesinde 11 ilimiz var. Devletimizin odak noktası şuan 11 ilimizin üzerinde. Deprem sürecinde Kahramanmaraş’ta görev yapıyordum. Deprem bölgelerinde devletimizin hem merhametini hem gücünü iliklerimize kadar hissettik. Burada da çok ciddi çalışmalar yapılmış. Devletimizin kaynaklarını değerlendirerek ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, su kanalizasyon idaresi, DSİ ve kamu kurumlarının yaptıkları ve yapacakları işlerle alakalı umut ve beklenti içindeler. Darende Belediye Başkanımızın da bahsettiği gibi büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyeler ve diğer kurumlarla koordinasyonumuzun çok iyi olacağından emin olun. Sizler de bu konuda destek sağlayarak bizlerin arasında koordinasyonu sağlayacak kişilersiniz. Taleplerinizle alakalı ise bize gelen herhangi bir talebi, talebin nerden geldiğine bakılmaksızın makul sürede konu ile ilgili cevap verilecektir. Biz yapabileceklerimizle alakalı planlamamızı size söyleyeceğiz. Yapamayacağımız bir iş varsa da bununla ilgili gerekçemizi izah edeceğiz. 2024 yılı için yatırım planlaması yapıyoruz. Arkadaşlarımız sahada teknik etüt yapıyor, değerlendiriyoruz. Her sezonun başında ilçe ilçe hangi mahallede içme suyu, kanalizasyon, depo, sondaj vs. MASKİ’nin yatırım program alanında hazırlayacağız ve sizlere sunacağız. Yılsonunda da Allah nasip ederse büyük oranda gerçekleşmelerine şahit olacağız. Süreç içinde bu konu ile alakalı vakit kazanmaya oyalamaya gitmeyeceğiz bundan emin olabilirsiniz” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Darende’de Gürpınar Şelalesi ile Gürpınar Bölgesi TOKİ Köy Evleri’nde de incelemelerde bulundu. Çeçen, son olarak MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret ederek, personelle bir araya gelip çalışmalar hakkında bilgi aldı.