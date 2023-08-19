MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’u makamında ziyaret ederek, ilçe merkezine yeterli su temin etmek için hayata geçirilen çelik içme suyu terfi hattı ve 5000 bin tonluk içme suyu deposu yatırımı hakkında istişarelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’u ziyaret etti. Başkan Tosun’un makamında gerçekleşen görüşmede, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kadir Bahadır Zeybek, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuba Ural ve MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok da yer aldı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “MASKİ olarak, Manisa’nın 17 İlçesinde olduğu gibi Kula ilçemizde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet vermek adına çalışmaya devam edeceğiz. 120 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz çelik içme suyu terfi hattı ve 5000 tonluk içme suyu depomuzdan Kula ilçemize yeterli su aktarımına başladık. Destek ve işbirliği noktasında özverili çalışmalarından dolayı Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun’a teşekkür ediyoruz” dedi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve beraberindeki heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek MASKİ’nin çalışmaları için teşekkür etti. Başkan Tosun, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Kula’ya bugüne kadar birbirinden önemli projeler kazandırdığını belirtti. Programın sonunda MASKİ İlçe Şefliği de ziyaret edildi.