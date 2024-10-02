MASKİ Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Su Verimli Kentler ve Belediye Kardeşliği Etkinlikleri’ kapsamında Amasya ve Karabük şehirleri ile su kardeşi oldu. Karabük Belediyesi heyeti MASKİ’yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Heyet aynı zamanda, atıksu arıtma tesisleri, Scada birimi ve içme suyu arıtma tesislerinde incelemede bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Su Verimli Kentler ve Belediye Kardeşliği Etkinlikleri’ kapsamında Karabük ve Amasya Belediyesi ile su kardeşi oldu. Bu kapsamda Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dayı, Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mustafa Yılmaz ve yetkili personelden oluşan heyet MASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan’ın da bulunduğu ziyarette, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Karabük Belediyesi heyetine İdarenin il genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar, hizmetler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

“KARABÜK BELEDİYESİ, MASKİ’NİN TESİSLERİNİ İNCELEDİ”

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, su kardeşi şehirlerin ziyaret edilmesinin su yönetimi konusunda yapılan çalışmalara büyük katkıda bulunduğunu belirterek, kendilerini ağırlayan MASKİ yönetimine teşekkür etti. Dr. Yakup Karaaslan, kayıp kaçakla mücadelenin büyük önem arz ettiğini belirtti. Ardından Karabük Belediyesi heyeti Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, SCADA birimi ve Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.