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MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Yıldız mahallesinde zamanla deformasyona uğrayan içme suyu terfi hattında 4 kilometrelik yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile mahalle sakinlerine yüksek verimli ve kaliteli su temini sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına yoğun mesaisini sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’nde de zamanla deformasyona uğrayan içme suyu terfi hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Hatta yapılan 4 kilometrelik yenileme işi sayesinde, mahalle sakinlerine kesintisiz ve daha verimli su ulaşması sağlandı. Mahalle muhtarı Ahmet Kurtulmuş yapılan çalışmanın bölge için büyük öneme sahip olduğunu belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.