Tahmini Okuma Süresi: dakika

MASKİ’nin GES yatırımlarıyla 35 milyon liralık elektrik üretimi yapılıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleşti. Güzgülü, toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

İl genelinde yatırımların hızla devam ettiğine vurgu yapan Güzgülü, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Kula ilçesine yeterli içme suyu temini noktasında gerçekleştirdiği 120 Milyon TL’lik yatırıma değindi.

Yatırım kapsamında 20 kilometre içme suyu terfi hattı döşeme ve 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa çalışmasının tamamlandığını belirten Güzgülü, son olarak deponun üzerine güneş enerji paneli montajı da yapıldığını ifade etti. İçme suyu pompalarının elektrik giderlerinin bir bölümünün buradan karşılanacağını belirten Güzgülü, bugüne kadar kurulan 8 megavatlık güneş enerji santralleriyle 35 milyon TL’nin üzerinde elektrik üretimi yapıldığını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hem çevre hem de bütçenin korunduğuna vurgu yapan Başkan Vekili Güzgülü, Kula'da içme suyu sıkıntısına son verdikleri 120 milyon TL’lik yatırım kapsamında 20 kilometre çelik içme suyu terfi hattı döşendiğini ve 5 bin tonluk da içme suyu deposu inşa ettiklerini anımsattı. Deponun üzerine şimdi güneş enerji paneli montajı yaptıklarını belirten Güzgülü, "İçme suyu pompalarının elektrik giderlerinin bir bölümünü buradan karşılayacağız. Bugüne kadar kurduğumuz 8 megavatlık güneş enerji santralleriyle 35 milyon TL’nin üzerinde elektrik üretimi yaptığımızı da belirtmek istiyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hem çevremizi hem de bütçemizi koruyoruz” dedi.