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MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesinde ‘MASKİ Pratik’ cihazının montajını gerçekleştirdi. Mahalle muhtarı Gürhan Karaca, cihazın mahalle sakinleri için büyük kolaylık sağladığını ifade ederek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, MASKİ Pratik cihazlarına vatandaşların daha kolay ulaşabilmesini sağlamak adına il genelinde montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesine MASKİ Pratik montajı yapıldı. Cihaz sayesinde mahalle sakinleri 7/24 avans yükleme, geçmiş dönem borçlarının ödenmesi ve ‘online.manisasu.gov.tr’ adresine girerek yükleme imkanına sahip oldu. Mahalle muhtarı Gürhan Karaca, “MASKİ Pratik Cihazı sayesinde mahalle sakinlerine büyük kolaylık sağlandı. Vatandaş çok memnun kaldı. MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.