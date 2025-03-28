Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu tesislerinininşaat, mekanik, sızdırmazlık ve hijyenik koşullarını detaylı olarak inceliyor. İç ve dış yüzeylerdeki çatlaklar, korozyon, yosunlaşma, kapı, pencere, vana ve borulardaki paslanma, hasar ve eksiklergibi sorunların çözümleri için çalışmalar gerçekleştiriyor. Malatya geneline daha sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: "MASKİ olarak kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefliyoruz. Malatya merkez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde altyapı yenileme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi bizim en önemli önceliğimiz. Bu nedenle,deprem sonrasında, her biriçmesuyu tesisi çok büyük bir titizlik ile incelendi. Deprem sonrası oluşan çatlaklar, kaymalar, deformasyonlar ve diğer yapısal hasarlar detaylı olarak kaydedildi. Ayrıca içmesuyu tesislerimizdeki eksiklikler ve iyileştirme tespitleri yapılarak kayıt altına alındı.Ekiplerimiz tarafından yapısal analiz ve saha çalışmaları yapıldı. Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması, iyileştirmelerin yapılması ve hasarların onarımları için hızlıca bakım-onarım ve yenileme işlerine başlandı..Tesis bakım onarımlarında yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanılmasına azami derecede dikkat ediyoruz” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Çeçen: “Depo hazne içi çatlakların ve hasarlı yüzeylerin özel su yalıtım malzemeleriyle onarımı yapılıyor. Korozyona uğramış metal yüzeyler temizlenerek, pas önleyici ve su geçirmez boyalarla kaplanıyor. Hazne içi ve manevra odası borular,bağlantı noktaları ve vanalar kontrol edilerek hasar durumuna göre gıda güvenliğine uygun epoksi esaslı kaplamalarla kaplanarak sızdırmazlık sağlanıyor veya yenileniyor. Ayrıca depoların hazne içinde bulunan ve sürekli su ile temas eden borular paslanmalara önlem amaçlı uzun ömürlü boru ile değiştirilerek halkımıza daha sağlıklı ve temiz içmesuyu sağlıyoruz.Bu bakım onarımlar yapılırken önceden tespit edilmiş olan eksiklikler tamamlanarak iyileştirme çalışmalarıda yapılmaktadır. İçmesuyu tesisi çevresindeki alanlar temizlenerek, yabani otlardan arındırılıyor. Erişimi kolaylaştırmak için yollar ve merdivenler düzenleniyor. Güvenlik önlemleri kapsamında, içmesuyutesisi etrafı tel örgülerle çevriliyor ve aydınlatma sistemleri kuruluyor. Var olan ve yeni yapılan içmesuyu tesislerinde, su kalitesini ve basıncını kontrol eden modern teknolojiler kullanılıyor. ” dedi.