MASKİ Genel Müdürlüğü, yazılımını ve donanımını kurum bünyesinde geliştirdiği ve işlem ücretini 3 liraya düşürdüğü MASKİ MATİK cihazlarına nakit ünitesi eklemeye başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, SUMATİK’lerden alınan işlem ücretinin düşürülmesi için ‘MASKİ MATİK’ cihazını geliştirip, il genelinde kurulumunu yaptı.

Mevcut hizmet verilen cihazlarda işlem ücretinin 5 liradan, 8 liraya yükseltilecek olması nedeniyle abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geliştirilen cihaz ile işlem ücreti 3 liraya düşürüldü. MASKİ İkiz Kuleler Hizmet Binası ile Yarhasanlar Hizmet Binasındaki cihazlarda olan nakit ünitesi Turgutlu, Sarıgöl, Soma, Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı, Demirci, Gördes ve Kula’daki hizmet binalarındaki cihazlara da eklendi. Kısa bir süre içerisinde tüm ilçelerde hizmet binalarındaki cihazlara nakit ünitesi ekleneceği de belirtildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, “Bilindiği üzere SUMATİK’lerden alınan işlem ücretini düşürmek ve abonelerimizi yüksek bir işlem ücreti ile karşı karşıya bırakmamak için yazılımını ve donanımını İdaremiz bünyesinde geliştirdiğimiz MASKİ MATİK’leri kısa bir süre önce hizmete almıştık. Türkiye’de bu noktada öncü kurumlardan biriyiz. Güvenlik sebebiyle sadece ana hizmet binamız ve Yarhasanlar Ek Hizmet Binamızdaki cihazlarımıza nakit ünitesi eklemiştik. Vatandaşlarımızdan gelen talepler sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla ilçelerimizde hizmet binalarımız önünde bulunan MASKİ MATİK cihazlarımıza da nakit ünitelerini eklemeye başladık. Şu ana kadar Turgutlu, Sarıgöl, Soma, Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı, Demirci, Gördes ve Kula’daki cihazlarımızda nakit ünitesini aktif ettik. Vatandaş odaklı hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.