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MASKİ Genel Müdürlüğü, kredi kartı, bankamatik kartı ve nakit işlemlerle abonelerin su faturası ödeme ve kartlı sayaçlarına su yükleyebilmesi için geliştirdiği MASKİ MATİK cihazlarında yılsonu dolasıyla bakım onarım çalışması yapacakMANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Bilgi işlem dairesi AR-GE birimi tarafından geliştirilen kredi kartı, bankamatik kartı ve nakit olarak vatandaşların su faturası ödeme ve kartlı sayaçlarına su yükleyebilmesini sağlayan MASKİ MATİK cihazlarında yılsonu dolayısıyla yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle bir duyuru yayınladı.

Duyuruda; “İlimiz genelinde bulunan MASKİ MATİK cihazlarımızda yılsonu olması sebebiyle gerçekleştireceğimiz bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 31 Aralık 2023 gecesi saat 23.45’ten 2 Ocak 2024 sabah 09.00’a kadar sadece nakit işlemler bölümü devre dışı kalacaktır. Kredi kartı ya da bankamatik kartı ile işlem yapmak isteyen aboneler ise işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alarak, nakit su yükleme işlemini bu aralıklara bırakmamaları ya da bu tarihler arasında kredi kartı ve banka kartı ile ödeme seçeneklerini tercih etmeleri önemle duyurulur” ifadeleri yer aldı.