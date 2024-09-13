MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MCBÜSEM) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MCBÜSEM) işbirliğiyle personellerine yönelik ‘İletişim Yönetimi Eğitimi’ düzenleyecek.

Eğitim programları uzman eğitmenler tarafından teorik ve pratik uygulamalarla verilecek. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MCBÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş arasında protokol imzalandı.

Genel Müdür Talat Postacı, İletişim Yönetimi Eğitimlerinin MASKİ personeli için önemli olduğunu belirterek, “Personelimizin halkımızla olan iletişimini güçlendirmek adına düzenlenecek bu eğitimlerin önemi büyük” dedi.

MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş ise, üniversitenin her zaman kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine açık olduğunu belirterek, MASKİ personeline iletişim yönetimi eğitimlerinin her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.