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MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar mahallesine ‘MASKİ Pratik’ cihazının montajını gerçekleştirdi. Mahalle muhtarı İlker Öz, yapılan hizmet için teşekkür ederek, vatandaşların da cihazdan çok memnun olduğunu belirtti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ’MASKİ Pratik’ cihazlarına vatandaşların daha kolay ulaşabilmesini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar mahallesine MASKİ Pratik montajı yapıldı.

Cihaz sayesinde mahalle sakinleri 7/24 avans yükleme, geçmiş dönem borçlarının ödenmesi ve ‘online.manisasu.gov.tr’ adresine girerek ödeme imkanına sahip oldu. Mahalle muhtarı İlker Öz, mahalleye kazandırılan bu hizmet ile vatandaşların işlerinin kolaylaşacağını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.