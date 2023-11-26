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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, teyakkuz halindeydi.MANİSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri gece boyunca sahadaydı. İl genelinde yağmur suyu ızgaralarına yağış ile birlikte dolan malzemeler temizlenirken, ana kanalizasyon hatları da yapılan müdahaleler ile açıldı.

Özellikle en çok yağışı alan Manisa merkez, Alaşehir, Sarıgöl, Akhisar başta olmak üzere 17 ilçede özverili bir şekilde sahada olan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri günün ilk ışıklarına kadar çalıştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri muhtelif yerlerdeki ağaç devrilmelerine hızlı müdahalede bulundu.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Sağanak yağışta gece boyunca sahadaydık. MASKİ olarak yağış öncesinde de ızgara temizliğiyle görevli personellerimiz ile çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Yağış esnasında da ızgaralara taşınan malzemeleri de temizledik. Ana kanalizasyon hatlarına da hızlı müdahale sağlayarak, önlemlerimizi sürdürdük. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de fırtına nedeniyle muhtelif yerlerdeki ağaç devrilmelerine anında müdahale etti. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz ile her an sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.