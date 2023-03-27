MASKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak yaşanabilecek donma riskine karşı vatandaşları su sayaçlarını korumaları yönünde uyardı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29.03.2023 Çarşamba ve 30.03.2023 Perşembe günü Manisa’nın iç ve yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği yönündeki açıklamasının ardından su sayaçlarının soğuktan korunması noktasında uyarılarda bulundu.

Su ve Atıksu Sözleşmesi’nin ilgili maddesi uyarınca, abonelerin sayaçlarını dış etkenlerden koruyarak zarar görmesini önleyici tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altını çizen MASKİ, sayacın bulunduğu yerin soğuk hava akımına karşı muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Açıkta kalan su borularının izocam, bez ve yün parçası, talaş ya da kılıfla kaplanmasını öneren yetkililer, sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir koruma yapılmasının da sayacın korunması açısından fayda sağlayacağını söyledi.