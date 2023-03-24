MASKİ Genel Müdürlüğü, su tasarrufuna dikkat çeken çalışmaları ile küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununa da dikkat çekiyor. Su tasarrufu noktasında önemli projeler üreten MASKİ, fiziki su kayıplarının da önlenmesi için bugüne kadar 3 bin 500 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışması yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, MASKİ tarafından yapılan altyapı yatırımları ile su kaynaklarının korunması ve tasarruf yöntemlerini katıldığı bir televizyon programında paylaştı.

Yapılan altyapı yatırımlarının doğruluğu çevre ödüllerini de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Genel Müdür Yardımcısı Çevik, “2016 yılında düzenlenen 2. Su ve Çevre Ödülleri organizasyonunda en çok altyapı yatırımı yapan ve en çok atıksu arıtma tesisi yatırımı yapan kurum ödülünü aldık. Ayrıca 2019 yılında da 5’inci Su ve Çevre Konferansı’nda en çok altyapı yatırımı yapan kurum ödülünü almaya hak kazandık. Bu bizim hem suya hem altyapıya hem de çevreye ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde kutlanan ‘Dünya Su Günü’nün önemine değinen Çevik, “Dünyamızın 4’te 3’ü sularla kaplı olmasına rağmen tatlı su kaynaklarımız yüzde 1’in altında. Gün geçtikçe artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak suya erişim noktasında zorlanıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak suyun korunması ve tasarruflu kullanılması noktasında birçok çalışma yürütüyoruz. Okullarımızda ve Kur’an kurslarımızda bulunan öğrencilerimize yönelik ‘Su Tasarrufu Eğitim’ programları düzenliyoruz. Eğitimlerden olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımızda tasarruf konusunda bir bilinç oluşturduğumuzu söyleyebilirim” dedi.