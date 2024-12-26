Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğanşehir ilçesi Çığlık, Kelhalil, Polatdere ve Eskiköy Mahallesi’nde TOKİ tarafından inşa edilen kırsal konutların içme ve kullanma suları için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde saniyede 10 litrenin üzerinde debiye sahip bir sondaj açıldı.

Çalışmalardan memnuniyetlerini ifade eden Çığlık Mahalle Muhtarı Mustafa İnan: “Bu suya gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Mahallemizde içme suyu problemi yaşıyorduk. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve ekibine çok teşekkür ederiz.” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Çalışmalarımız Devam Ediyor”

Bölgede yapılan sondaj çalışmasıyla ilgili bilgi verenMASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, “Depremler sonrası altyapıda meydana gelen büyük hasarları gidermek için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Çığlık Mahallesi gibi kırsal bölgelerde yaşanan su sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz tarafından Çığılık Mahallesi’nde 146 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldı. Saniyede 10 litrenin üzerinde çıkan su, Çevre Laboratuvarımızda test edildi ve içilebilir olduğu onaylandı. Grup içmesuyu olarak kullanılacak olan kaynak Çığlık ile birlikte, Kelhalil, Polatdere ve Eskiköy mahallelerinde bulunan kalıcı deprem konutlarının su ihtiyacını karşılayacak. Hem yeni yerleşim alanlarında hem de mevcut altyapıda, sürdürülebilir ve dayanıklı bir sistem kurmak için ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Hedefimiz, kesintisiz ve kaliteli su hizmeti sunmaktır.” dedi.