Tahmini Okuma Süresi: dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezinde artan nüfusa paralel olarak yeni yerleşim bölgelerine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında Ergenekon Mahallesinde açılan 2 kuyudan yeterli verime sahip suya ulaşıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı su kaynaklarının hızla azalmasına rağmen il genelinde vatandaşlara daha verimli ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Turgutlu ilçe merkezinde artan nüfusa paralel olarak yeni yerleşim bölgelerine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında Ergenekon Mahallesinde açılan 2 kuyudan yeterli verime sahip suya ulaşıldı. Sondajlardan alınan numuneler teste gönderildi ve olumlu sonuçlanması durumunda hat bağlantıları yapılarak ilçenin doğu kanadındaki mahallelerin hizmetine sunulacak.