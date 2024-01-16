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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, teyakkuz halindeydi.MANİSA (İGFA) - Gece boyunca il genelinde etkili olan sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler, günün ilk ışıklarına kadar yaptıkları hızlı müdahaleler ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi.

Yağmur suyu ızgaralarına yağış ile birlikte dolan malzemeler temizlenirken, ana kanalizasyon hatları da yapılan hızlı müdahaleler ile açıldı.

Özellikle en çok yağışı alan Manisa merkezde özverili bir şekilde sahada olan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri günün ilk ışıklarına kadar çalıştı.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından tüm ekiplerimiz ile gece boyunca sahadaydık. MASKİ olarak yağış öncesinde de ızgara temizliğiyle görevli personellerimiz ile çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Yağış esnasında da ızgaralara taşınan malzemeleri de temizledik. Ana kanalizasyon hatlarına da hızlı müdahale sağlayarak, önlemlerimizi sürdürdük. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz ile yağışlar bitene kadar sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.