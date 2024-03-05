MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Şeremet mahallesinde 1 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeyerek yeni açılan sondajı devreye aldı. Çalışmalarla birlikte hanelere ulaşan suyun daha sağlıklı ve verimli olması sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşlara daha sağlıklı ve verimli içme suyu imkanı için yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Kula ilçesine bağlı Şeremet mahallesinde yeni açılan sondajın bağlantısının yapılması için 1 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Pompa bağlantıları ile elektrik işlerinin de tamamlanması ile birlikte yeni sondaj faaliyete alındı. Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural ve mahalle sakinleri de yerinde takip etti.

CENGİZ BAŞKANIMIZ MAHALLEMİZİ HİÇ SUSUZ BIRAKMADI Mahalle muhtarı Sefa Gökoğlan, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Cengiz Başkanımız bize her zaman sahip çıkıyor. Hiçbir zaman mahallemizi susuz bırakmadı. Hangi sorunumuz olsa sağ olsun çözüyor, işlerimizi görüyor. Allah ondan razı olsun” dedi.