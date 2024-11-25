MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Yuntdağı bölgesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Postacı, bölgenin altyapıya yönelik ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşanan sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Yuntdağı bölgesindeki mahalle muhtarlarını ağırladı. MASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Danışman Uğur Doğan, MASKİ Daire Başkanları, şube müdürleri ve Yuntdağı bölgesi mahalle muhtarları yer aldı. Postacı, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi, Yuntdağı bölgesinin altyapı konusundaki eksikliklerini karşılamak ve dirençli bir hale getirmek için ilgili birimlerin gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.

Talat Postacı, “Sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz” Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Genel Müdür Postacı, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Manisa merkez ve ilçelerimizde görev yapan tüm muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. İhtiyaç duyulan noktalarda yaptığımız çalışmalar ile yaşanan sorunları çözme gayreti içerisindeyiz. Sorunların tespiti kapsamında sahada incelemelerimizi gerçekleştiriyor ve yapılması gerekenleri analiz ederek hemen harekete geçiyoruz. Özellikle altyapı konusunda yaşanan sorunları göz ardı etmeden, en kısa sürede çözme amacındayız. Bu doğrultuda ilgili tüm birimlerimiz sürekli sahada çalışıyor. Yuntdağı bölgesi mahalle muhtarlarımızı dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen, gözümüz kulağımız olan muhtarlarımızla iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde Yunusemre ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Yuntdağı bölgemizin altyapı konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak, daha yaşanılabilir ve altyapısı daha dirençli bir Manisa ilçesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bekir Akdeniz, “İsteklerimizin dinlenmesi bizleri mutlu etti” Osmancalı Muhtarı Bekir Akdeniz ise şunları söyledi: “Yunusemre ilçesinde yer alan Yuntdağı bölgesi muhtarları olarak MASKİ Genel Müdürlüğüne taleplerimizi ilettik. Su ve kanalizasyon bizler için büyük önem arz ediyor. Su olmadan, altyapı olmadan günlük hayatımızı idare edemeyiz. Doğal olarak yurttaşlarımızın da en önem verdiği konular bunlar oluyor. MASKİ’den alacak oldukları hizmetler vatandaş nezdinde çok önemli bir yere sahip. Vatandaşlarımızın taleplerini muhtarlar olarak MASKİ’ye iletme anlamında köprü görevi görüyoruz. Sizlerin de sürekli sahada olduğunuzu, bire bir çözümlerin başında olduğunuzu duyuyoruz ve bu bizler için çok sevindirici. MASKİ yönetiminin bizleri ağırlayarak, tek tek tanışarak isteklerimizi dinlemiş olması karşısında çok mutlu olduk. İnanıyoruz ki, yaşanan sorunlar çözülecek” dedi.