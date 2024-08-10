MASKİ Genel Müdürlüğü, acil durum anında hizmet binasının tahliyesini sağlamak ve müdahale hızını artırmak amacıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, bina hızlıca tahliye edilirken senaryo gereği çıkan yangın ise Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum içi iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, acil durum anında hizmet binasının hızlıca tahliyesini sağlamak ve müdahale hızını artırmak amacıyla ‘6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ kapsamında ‘Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği’ gereğince yangın tatbikatı düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle organize edilen tatbikata Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, MASKİ daire başkanları, İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Biriminden iş güvenliği uzmanları ve personeller katıldı. MASKİ idari hizmet binasında mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında hareketli dakikalar yaşandı. Yangın alarmının çalmasının ardından personeller binadan hızlıca ayrıldı. Senaryo gereği yangının çıktığı 10.kata kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında yaralanan personele ise iş yeri hekimi tarafından müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan uygulama için hizmet binası önünde belirlenen alanda personele yangın söndürme tüpü verilerek yangına müdahale etmeleri sağlandı.

“ÇOK GÜZEL BİR TATBİKAT OLDU” Tatbikatla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak düzenlenen acil durum tahliye tatbikatına ekiplerimizle birlikte katıldık. Çok güzel bir tatbikat oldu. Çalışanlarımız hızlıca binayı boşalttı. Binadaki vatandaşlarımız da yangın söndürmeye başladı. İki itfaiye aracımızla birlikte gelerek yangının çıktığı 10. katta yangın söndürme işlemini gerçekleştirdik ve tahliye yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğümüze her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri tatbikat için teşekkür ederiz” dedi.

“HER YIL DÜZENLİYORUZ” MASKİ Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ruhan Bayraktar, “2024 yılı acil durum tatbikatımızı gerçekleştirdik. Tatbikatımız mevzuat gereği ‘Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği’ kapsamında olup her yıl tekrarladığımız kurtarma ve yangın tatbikatıdır. Personelimiz yangın anında nasıl davranması gerektiğini öğrenmiş oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.