MASKİ Genel Müdürlüğü, iş kazası yaşanmaması için il genelindeki atıksu arıtma tesislerinde gaz algılama sistemleri üzerine bir eğitim düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olası iş kazalarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu amaçla il genelinde hizmet verilen atıksu arıtma tesislerinde görev yapan personelin iş güvenliği eğitimlerine de büyük önem veriliyor. Tesislerin terfi merkezinde bulunan hidrojen sülfür ve metan gazlarının sızmasının ve herhangi bir tehlike yaratmasının önüne geçmek amacıyla çalışanlara rutin eğitimler düzenleniyor. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından verilen uygulamalı eğitimler kapsamında gaz algılama, ihbar, uyarı ve havalandırma sistemleri ile gaz zehirlenmelerinin önüne geçilerek, iş ve işçi güvenliği sağlanıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İlimizin tamamında gerek hizmet kalitemizi yükseltmek, gerekse de bünyemizde görevli personelimizin çalışma koşullarını iyileştirmek adına birçok çalışma yapıyoruz. Düzenli aralıklarla tekrarladığımız eğitimlerimiz de bunların başında yer alıyor. İş güvenliği her zaman önceliğimiz. Mevcut riskleri mümkün derecede ortadan kaldırmak için bu eğitimler yoluyla personelimizi bilinçlendirmek için uygulamalı eğitimlerimiz sürecek” dedi.