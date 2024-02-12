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MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Yatağan mahallesinde 700 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Sondajın pompa bağlantıları ile elektrik işlerinin de tamamlanmasıyla birlikte sondaj devreye alınacak, hanelere ulaşan suyun daha sağlıklı ve verimli olması sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sunmak adına il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Yatağan mahallesinde 700 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Sondajın pompa bağlantıları ile elektrik işlerinin de tamamlanmasıyla birlikte sondaj devreye alınacak, hanelere ulaşan suyun daha sağlıklı ve verimli olması sağlanacak. Mahalle sakinleri ise çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.