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MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesine 100 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun montajını gerçekleştirdi. Mevcut sondaja bağlantısı yapılan depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor. Demirci ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 100 metreküplük prefabrik deponun montajı gerçekleştirildi. Mevcut sondaja bağlantısı yapılan prefabrik depo ile bölgeye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak. Mahalle muhtarı Ercan özer çalışma ile bölgeye daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlanacağını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.