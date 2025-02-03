Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ İlçesi Doğanlar, Kotangölü, Muratlı ve Aliçeri Mahallesi’nde yaşayan yaklaşık 4 bin 300 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir proje başlattı.MALATYA (İGFA) - Akçadağ Doğanlar – Aliçeri İçme Suyu Grup Projesihakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdürü SinanÇeçen; “13 bin 600 metre uzunluğunda muhtelif çaplardaki içme suyu hattı ve 4 adet yeni su deposu inşa edeceğiz. Bu projeyle, bölgede uzun yıllardır devam eden su temin problemlerini kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız.” dedi.

6 Şubat depremleri sonrasında Muratlı ve Aliçeri Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı kırsal konutların su ihtiyacının da bu proje ile karşılanacağınıbelirten Çecen; “Deprem sonrası altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, yeni su hatları ve depoların inşasıyla suya erişimde yaşanan aksaklıkların giderilmesini amaçlıyoruz.”Dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesinde hayata geçirdiği bu yeni altyapı yatırımıyla, mahallelerin suya erişimini kesintisiz hale getirmeyi ve içme suyu altyapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen:“Bölgedeki içme suyu sisteminin modernizasyonu sayesinde, hem su arz güvenliği sağlanacak hem de bölge halkının yaşam kalitesi artırılacaktır.MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, bölge halkının temel ihtiyaçlarından biri olan temiz ve sağlıklı suya erişim konusunda sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımınısağlamak amacıyla ileri teknolojiye sahip altyapı projeleri geliştirilmeye devam edeceğiz.” dedi.