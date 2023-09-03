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Köprübaşı ilçesine bağlı Yabacı mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arıza MASKİ Genel Müdürlüğü, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle giderilerek vatandaşların su kesintisi yaşamasının önüne geçildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak ve vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Köprübaşı İlçesine bağlı Yabacı mahallesini besleyen sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi.

Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildi. Yerinde müdahaleler ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Vatandaşlarımıza su ulaştırmak adına çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Oluşabilecek arızalara hızlı ve yerinde müdahale için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hedefimiz, meydana gelebilecek arızaları vatandaşlarımıza yansıtmadan ve mağdur etmeden gidermek” dedi.