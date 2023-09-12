MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Dört Eylül mahallesinde bin 400 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kula’nın Dört Eylül mahallesinde de dere temizlik çalışması yapıldı. Bin 400 metrelik temizlik çalışması sonrasında su akışının sağlıklı bir şekilde olması için güvenli bir ortam sağlandı. Mahalle sakinleri yapılan çalışma için MASKİ’ye teşekkür etti.