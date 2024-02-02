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Daha temiz bir çevre inşa etmek amacıyla çalışmalarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı 50.Yıl mahallesinde dere ve menfez temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak son günlerde ilimizde etkisini gösteren sağanak yağış tehdidine karşı önlem almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde dere ve menfez temizliklerine ağırlık veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı 50.Yıl mahallesinde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede ve menfezde biriken zararlı maddeleri topladı, düzenli akışı sağladı. Çevre sakinleri de çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.