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MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda, MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş da yer aldı. Emcelli Muhtarı Sezai Küçükkozan ve Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet eden MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini ilgili birimlere aktarılmak üzere not aldı.

“MUHTARLARIMIZ KURUMLARIN ADETA GÖZÜ, KULAĞI”

İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır da, “İdare olarak Emcelli Mahallemizde içme suyu deposu tadilatı, 1 kilometreye yakın kanalizasyon hattı yenileme çalışması, sondaj gibi hizmetlere hayat verdik. Muhtarlarımız kurumların adeta gözü, kulağı. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde 17 ilçemizde muhtarlarımız ile bir araya gelerek taleplerini dinliyor ve çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ’NİN HİZMETLERİNDEN MEMNUNUM”

Emcelli Mahalle Muhtarı Sezai Küçükkozan, “Mahalleme yapılan hizmetlerden çok memnunum. Emcelli’de altyapı ihtiyaçlarına yönelik önemli hizmetler gerçekleştirildi. Büyükşehir ve MASKİ’nin hizmetlerinden çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e selamlarımızı iletiyoruz” dedi.