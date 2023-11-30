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MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Soma ilçesine bağlı Eynez Mahallesi’ni ziyaret ederek istek ve talepleri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, alt ve üstyapısı yenilenen Soma ilçesine bağlı Eynez Mahallesi’ne ziyarette bulundu.

Ziyarette Büyükşehir Muhtarlık İşleri Soma Şube Müdürü Murat Aydoğdu ve MASKİ İlçe Şefi İbrahim Yıldırım da hazır bulundu. Mahalle muhtarı Yücel Uyar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti. Mahalle muhtarı Yücel Uyar ve mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.