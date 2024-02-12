Tahmini Okuma Süresi: dakika

Daha temiz bir çevre inşa etmek amacıyla çalışmalarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Gökçeören mahallesinde dere ve menfez temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek taşkın risklerine karşı önlem almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde dere temizliklerine ağırlık veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Kula ilçesine bağlı Gökçeören mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, düzenli akışı sağladı. Çevre sakinleri de çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.