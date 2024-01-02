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Yağışlı havalarda taşkın riskine karşı erken önlem almaya devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan derede 2.5 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek ve taşkın riskine karşı erken önlem almak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan derede 2.5 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler dere tabanı ve kenarlarını temizledi, derede biriken zararlı maddeleri topladı. Mahalle sakinleri de çalışmanın mahalle için önemli olduğunu belirterek MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.