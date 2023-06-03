MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşla kurum arasında köprü görevi gören mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinliyor. Bu kapsamda, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Soma ilçesine bağlı Karacakaş mahallesini ziyaret ederek, Muhtar Bahattin Yılmaz ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Çakır’a, Soma ilçe Şefi Ayşe Yorulmaz eşlik etti. İlk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, yapılan hizmetlerin Karacakaş mahallesine hayırlı olmasını diledi. Ziyaretin sonunda Mahalle Muhtarı Yılmaz’a Başkan Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Bahattin Yılmaz, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Küçük büyük demeden mahallemize birçok hizmet yaptı. Alt yapımızdan üst yapımıza kadar her şey yenilenerek mahallemiz baştan yaratıldı. Hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.