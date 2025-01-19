Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı sorunlarını çözmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı mahallesinde yürütülen çalışmalar 10 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor.

İstasyonaltı Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan yoğun yağışlar sonrası ana kolektör hattında meydana gelen çökme dolayısıyla bin 500 metrelik 800’lük kanalizasyon hattında başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, çalışmaları yerinde inceledi.

Proje kapsamında hemzemin geçidinde yürütülen 40 metrelik yatay delgi çalışmalarına da başlandığına dikkati çeken MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışanlardan bilgi aldı. Genel Müdür Postacı’ya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, MASKİ Turgutlu ilçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve teknik personel eşlik etti.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu’nun yüzde 30’luk atık suyunu taşıyan hatta zor şartlar altında çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Özellikle üç mahallemizi yakından ilgilendiren çalışmamızın tamamlanmasıyla atık suları arıtma tesisine daha sağlıklı bir şekilde taşıyacağız. Bugün de çalışmamızın bir diğer ayağı olan ve ekiplerimizin titizlikle yürüttüğü hemzemin geçidinde 40 metrelik yatay delgi çalışmasına başladık. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının yaşadığı alt yapı sıkıntıları sona erecek" diye konuştu.