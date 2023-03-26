MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesini ziyaret etti. Başkan Çakır, ziyarette mahallelinin taleplerini ve isteklerini dinleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlarla kurumlar arasında köprü görevi gören mahalle muhtarlarını ziyaret ederek talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Selendi İlçe Şefi Uğur Akıncı eşliğinde Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mıdıklı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İnce ve mahalleli ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri Muhtar İnce’ye takdim etti. Mahalle muhtarı Mehmet Ali İnce ise, “Mahallemizin altyapısı ve üst yapısı hayırlısıyla tamamlandı. Yürütülen bu çalışmalardan çok memnunuz. Mahallemize yaptığı yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Başkanımızı mahallemizde ağırlamak istiyoruz” dedi.

MAHALLELİ BAŞKAN ERGÜN’Ü BEKLİYOR

Mahallelerine yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını ifade eden Mahalle sakinlerinden Esma Kalkan, “Mahallemizin alt yapısı ve üst yapısı yenilendi. Çalışmalardan çok memnun kaldık. Tabiki eksiklikler olacak onlarda kısa süre içerisinde giderilecektir. Biz mahalle sakinleri olarak Başkanımızı mahallemizde ağırlamak istiyoruz ve mahalle hanımları için başkanımızdan Manisa turu düzenlemesini istiyoruz” dedi. Mahalle sakinlerinden Durdu Çimen ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz ve kendisini mahallemizde ağırlamak istiyoruz” dedi.