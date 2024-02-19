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Ani ve aşırı yağış tehdidine karşı teyakkuzda olan, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli mahallesindeki derede 500 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek sağanak yağış tehdidine karşı önlem almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde dere temizliklerine ağırlık veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli mahallesindeki derede 500 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, derenin düzenli akışını sağladı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.