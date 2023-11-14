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MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sık sık temizliği yapılan Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi’nde bulunan dere yatağında sedde imalatı da gerçekleştirilerek taşkın riskine karşı önlem alındı.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MAKSİ) Genel Müdürlüğü il genelinde yağışlı havalarda taşkın riskine karşı önlem almak amacıyla dere temizliği, ıslah çalışmaları ve sedde imalatlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yıl içerisinde sık sık temizliği yapılan Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi’nde bulunan dere yatağında sedde imalatı gerçekleştirildi. Temizlik ve sedde imalat çalışmalarıyla birlikte deredeki suyun daha kontrollü ve sağlıklı şekilde akışı sağlandı. Çalışmaların mahalle için önem arz taşıdığını ifade eden mahalle muhtarı Selami Özcan, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.