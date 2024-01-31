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Manisa genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez yeni otogar çevresindeki derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü daha temiz bir çevre inşa etmek amacıyla Manisa merkez ve ilçelerinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Manisa merkez yeni otogar çevresindeki derede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, derenin düzenli akışını sağladı. Yapılan çalışma ile ulaşım açısından önemli bir konumda olan karayolunun etrafındaki derede görüntü kirliliğine karşı da önlem alınırken, olası yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların da önüne geçilecek. Zararlı maddelerin kötü koku oluşturmasına da engel olan çalışma bölgedeki vatandaşların da takdirini topladı.