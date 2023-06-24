MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Turgutlu ilçesinde hizmet binasını ziyaret ederek ilçede yürütülen abonelik iş ve işlemleri hakkında bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde abonelik iş ve işlemlerinin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Turgutlu ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Akbaş, ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı ve personel ile görüştü. Akbaş, Kurban Bayramı öncesinde 9 günlük tatilde görev yapacak nöbetçi personele bilgilendirmede bulundu.

MASKİ, her an Manisalıların yanında

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “17 ilçemizde vatandaşlarımızın abonelik iş ve işlemleri ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ilçelerimiz ile sürekli görüşme halindeyiz. Yaptığımız işlerde koordineli bir şekilde çalışmak çok önemli. Biz de bu noktadan hareketle ilçelerimiz ile düzenli bir şekilde görüşerek, zaman zaman da hizmet binalarımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle 9 günlük bir tatil var. Bu süreçte nöbetçi ekiplerimizle vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.