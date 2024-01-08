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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yağışlara karşı müdahalesi devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler, dökülen yapraklar dolayısıyla meydana gelen su birikintilerini gidermek amacıyla yağmursuyu ızgara temizlikleri titizlikle yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı ile birlikte Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri yağış mesaisine devam ediyor. İl genelinde yağmur suyu ızgaralarına yağış ve fırtına ile birlikte biriken ağaç yaprakları ve malzemeler temizlenirken, ana kanalizasyon hatları da yapılan müdahaleler ile açıldı. Manisa merkez, başta olmak üzere 17 ilçede özverili bir şekilde sahada olan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri 24 saat görevinin başında olacak.

“TÜM EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE”

İl genelinde etkisini gösteren fırtına ve kuvvetli sağanak yağışa karşı müdahalelerin devam ettiğini ifade eden Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Sağanak yağış öncesinde ızgara temizliğiyle görevli personellerimiz ile temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Yağış esnasında da ızgaralara taşınan malzemeleri de ekiplerimiz temizliyor. Ağaç yapraklarının ızgaraların üzerini kapatması sonucu muhtelif yerlerde su birikintileri meydana geldi. Ekiplerimiz buraları da temizledi. Ana kanalizasyon hatlarına da hızlı müdahale sağlayarak, önlemlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yağış boyunca teyakkuz halinde olacak. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz ile her an sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.